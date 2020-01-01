Интерьер вашей ванной комнаты дополнят изящные полотенцесушители и смесители, которые в изобилии представлены на нашем сайте. Обращаем внимание, что наш сайт ежедневно обновляется и, если вы не нашли интересующий товар, обратитесь к нашим консультантам.

Интернет-магазин сантехники МЕГАВАННА™

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Качественная сантехника онлайн в Москве по низким ценам





Современный рынок наполнен товаром самого различного качества, начиная от брендовой продукции и заканчивая низкопробными китайскими аналогами. Покупателю не всегда по силам разобраться в этом многообразии и отличить оригинал от подделки. В московском интернет-магазине «МЕГАВАННА» представлена сантехника только проверенных производителей по самым выгодным ценам.





От классики до экзотики

На нашем сайте вы найдете не только ванны, душевые кабины и унитазы, но и любые комплектующие, сопутствующие товары, а также готовые решения для ванных комнат и уборных.

Здесь представлена сантехника на любой вкус и для любого бюджета: классические модели, подходящие для интерьера в функциональном, скандинавском или лофт-дизайне; лаконичные и строгие, органично смотрящиеся в хай-тек или минималистическом интерьере; роскошные — для квартир, оформленных в стиле контемпорари, кантри или шебби-шик; а также расписные и стилизованные для любителей этнической отделки.





Каталог сантехники с фото и ценами

Для удобства пользователей сайт содержит структурированный каталог сантехники для ванной комнаты и для кухни с фотографиями и ценами, который облегчает ориентирование среди многообразия товаров. При желании посетители также могут воспользоваться поиском по категориям сайта.

В описании продукции полностью указаны все характеристики изделия — длина, высота, ширина, производитель, входящие в комплект детали, а также комплектующие, которые рекомендуется приобретать отдельно. Сайт постоянно обновляется, а ассортимент — расширяется. На сегодняшний день в каталоге магазина находится более 50 тысяч наименований.

Квалифицированные специалисты-консультанты помогут подобрать подходящую по всем параметрам сантехническую продукцию, а также рассчитают стоимость доставки. Если интересующий товар отсутствует в каталоге и прайс-листе, его можно приобрести по индивидуальному заказу.





Непревзойденное качество

Мы работаем исключительно с проверенными поставщиками, в числе которых не только элитные дорогие бренды, но и марки качественной сантехники по вполне демократичным ценам. В числе продуктов, представленных в интернет-магазине «МЕГАВАННА», находятся такие производители как Jika, Villeroy & Boch, Kaldewei, Albatros, Ido и многие другие. Все товары имеют гарантию, в случае обнаружения заводского брака замена будет произведена в кратчайшие сроки.

Мультимаркет «МЕГАВАННА» гордится своим качеством обслуживания: все менеджеры, работающие здесь, проходят стажировку на фабриках сантехники, среди которых итальянские, немецкие и российские производители.





Сантехника для дома, офиса или предприятия

За 11 лет на рынке сантехники наш магазин смог не только значительно расширить свой ассортимент, но и стать уникальной в своем роде компанией, работающей как с розничными покупателями, так и с предприятиями. Поэтому среди нашего ассортимента можно найти специфические модели сантехнических товаров, предназначенные для узкого круга лиц.

К ним относятся, например, детские унитазы, писсуары и рукомойники, которые пользуются большим спросом среди детских садов, центров дополнительного образования, а также при оборудовании детских игровых комнат в моллах и на торговых площадках. Также мы поставляем спецсантехнику, разработанную с учетом особенностей инвалидов и людей с ограниченными возможностями.

В маркете «МЕГАВАННА» можно найти зеркала, перегородки для писсуаров, огромный выбор сушилок для рук, дозаторы для жидкого мыла и другие товары, необходимые для обустройства уборной в общественном месте или офисе.





Ванная комната от А до Я

Розничный покупатель, занимающийся ремонтом собственной ванной комнаты, туалета или кухни, также найдет на страницах нашего каталога все необходимое.

В мультимаркете представлены ванны самых разнообразных форм, цветов, моделей и изготовленные из всевозможных материалов. Это классические чугун и сталь, удобные и простые в уходе акрил, кварил и керамика, а также специфические для этого вида сантехники дерево и стекло. Гидромассажные ванны превратят простую процедуру мытья в приятный расслабляющий процесс.

Большой выбор ванн, душевых кабин, раковин для ванной комнаты и для кухни, позволит организовать пространство даже в самой маленькой комнате с наибольшим комфортом. Угловые умывальники удобны при оборудовании гостевых туалетов, а раковины-кувшинки с возможностью расположения над стиральной машинкой дают больше простора в совмещенных ванных комнатах. Сейчас в продаже имеются даже угловые унитазы, позволяющие придумать или воспроизвести интересные дизайнерские решения в квартире типовой планировки с маленьким туалетом.

В каталоге можно найти широкий ассортимент как цельных душевых кабин, так и отдельных комплектующих для их установки — душевых насадок, панелей, ограждений, стоек, форсунков, шлангов, леек и многого другого.

Особого внимания достойны экстра-позиции, наличие которых значительно упростит жизнь и сделает ее комфортнее. К ним относится писсуар, биде, раковина для стирки, электрический полотенцесушитель.

Для владельцев SPA-салонов, туристических баз или обладателей просторных крытых террас в нашем магазине представлен большой выбор домашних мини-бассейнов. Такая ванна-джакузи — это не только превосходный массажер, где можно расслабляться в одиночку, но и возможность устроить мини-вечеринку у бассейна. Каждая модель снабжена подводным освещением, системой аэро- или гидромассажа и все, что вам необходимо — правильно установить ее и подключить к водоснабжению.





Где купить сантехнику онлайн?

В нашем магазине постоянно проходят акции и скидки, отслеживая которые вы сможете купить сантехнику по привлекательной цене. Подтверждение заказа менеджером происходит в течение часа, доставка — в удобное для вас время. Мы доставляем сантехнику по Москве и всей России.

Покупка сантехники онлайн в интернет-магазине «МЕГАВАННА» — это гарантия качества, демократичные цены и профессиональная помощь с гарантией на все товары.



